В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Еревана

В МИД прокомментировали возможные угрозы членства в СНГ Армении и Азербайджана

В МИД России прокомментировали наличие каких-либо вероятных угроз продолжения членства Армении и Азербайджана в СНГ. Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин указал РИА Новости на нормализацию отношений двух стран.

Отвечая на вопрос, дипломат уточнил, для кого и со стороны кого могут быть вероятные угрозы.

«На самом деле членство в СНГ — оно добровольное», — подчеркнул Панкин.

Замглавы МИД РФ отметил, что Армения и Азербайджан достаточно часто присоединяются к совместным заявлениям и к документам, принимаемым на разных уровнях, что указывает на нормализацию отношений двух стран.

Панкин также выразил надежду на то, что это «тоже будет позитивный фактор для дальнейшего участия в СНГ».

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии американского лидера Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал суверенным правом Армении и Азербайджана соглашение, которое лидеры двух стран подписали в США в августе этого года.

Ранее в Госдуме рассказали, как следует относиться к высказываниям Алиева об СССР.