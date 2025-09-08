На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров высказался о соглашении между Арменией и Азербайджаном

Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал суверенным правом Армении и Азербайджана соглашение, которое лидеры двух стран подписали в США в августе этого года. Об этом дипломат сказал во время выступления перед студентами МГИМО, передает ТАСС.

При этом министр отметил, что надо смотреть, как это соглашение будет работать.

По словам Лаврова, «восторженные возгласы» после соглашения Азербайджана и Армении сменились скептическими оценками после обнародования документа.

Дипломат добавил, что главными приоритетами работы Российской Федерации в регионе Южного Кавказа являются мир и сотрудничество, они никогда не менялись

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее борт премьера Армении впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном.

