Памфилова: запрос на проведение выборов у жителей Курской области есть

Запрос на выборы нового губернатора Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования (ЕДГ), передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что жители Курской области хотят иметь вменяемую и эффективную власть для того, чтобы решать те сложнейшие проблемы, с которыми им пришлось столкнуться из-за действий военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Единый день голосования охватит 81 регион Российской Федерации, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в России допустили вмешательство иностранных государств в выборы в стране.