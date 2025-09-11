На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦИК рассказали о ситуации с выборами в Курской области

Памфилова: запрос на проведение выборов у жителей Курской области есть
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Запрос на выборы нового губернатора Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования (ЕДГ), передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что жители Курской области хотят иметь вменяемую и эффективную власть для того, чтобы решать те сложнейшие проблемы, с которыми им пришлось столкнуться из-за действий военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Единый день голосования охватит 81 регион Российской Федерации, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в России допустили вмешательство иностранных государств в выборы в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами