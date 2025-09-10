На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о разговоре Пашиняна и Путина об углублении отношений

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным углубление отношений с Россией
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он обсудил с президентом России Владимиром Путиным перспективы углубления двусторонних отношений в результате заключенных соглашений с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <...> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что определённые опасения вокруг подписанного 8 августа в Вашингтоне документа возникали как до, так и после его заключения. По словам Пашиняна, подобная обеспокоенность является естественной для международных отношений. Он подчеркнул, что в таких ситуациях важно открыто обсуждать возникающие вопросы и искать механизмы их совместного урегулирования.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Лавров высказался о соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами