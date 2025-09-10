Стало известно о разговоре Пашиняна и Путина об углублении отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он обсудил с президентом России Владимиром Путиным перспективы углубления двусторонних отношений в результате заключенных соглашений с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <...> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что определённые опасения вокруг подписанного 8 августа в Вашингтоне документа возникали как до, так и после его заключения. По словам Пашиняна, подобная обеспокоенность является естественной для международных отношений. Он подчеркнул, что в таких ситуациях важно открыто обсуждать возникающие вопросы и искать механизмы их совместного урегулирования.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Лавров высказался о соглашении между Арменией и Азербайджаном.