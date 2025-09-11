Американский министр назвал приоритетом Трампа остановку конфликта, а не санкции

Министр Райт: для Трампа приоритет прекращение конфликта, а не санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп отдает предпочтение прекращению конфликта на Украине, а не новым санкциям против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, чьи слова приводит Reuters.

Так он ответил на вопрос о том, каким образом Соединенные Штаты будут реагировать на покупку Китаем сжиженного природного газа из России.

«Самая большая цель президента Трампа - это процветание в Америке и мир за рубежом. Он ищет все возможные пути, чтобы завершить эту войну без слишком больших разрушений», — сказал Райт.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.