На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский министр назвал приоритетом Трампа остановку конфликта, а не санкции

Министр Райт: для Трампа приоритет прекращение конфликта, а не санкции против РФ
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп отдает предпочтение прекращению конфликта на Украине, а не новым санкциям против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, чьи слова приводит Reuters.

Так он ответил на вопрос о том, каким образом Соединенные Штаты будут реагировать на покупку Китаем сжиженного природного газа из России.

«Самая большая цель президента Трампа - это процветание в Америке и мир за рубежом. Он ищет все возможные пути, чтобы завершить эту войну без слишком больших разрушений», — сказал Райт.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами