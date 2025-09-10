МИД России считает израильский удар по Катару нарушением международного права

Россия расценивает израильские удары по столице Катара Дохе как нарушение международного права и устава ООН. Об этом заявил МИД РФ.

По словам дипломатов, действия еврейского государства ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с группировкой ХАМАС, которую Израиль считает своим врагом, заслуживают самого решительного осуждения, говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Катар играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем по прекращению войны в секторе Газа и освобождению заложников. Атаку на страну нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок, считает в ведомстве.

Россия призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования, добавили в МИД.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее премьер Катара признал провал ПВО при израильском ударе по Дохе.