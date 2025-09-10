Депутат Колесник: Польша намеренно раздувает новость о БПЛА, чтобы надавить на РФ

Польша намеренно раздувает информационный повод о вторжении БПЛА, чтобы надавить на Россию и добиться введения новых санкций. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, премьер Польши Дональд Туск является «известным истериком», который действует по принципу «будут дроны – хорошо, не будут – мы их придумаем». Депутат высказал мнение, что инфоповод о вторжении в воздушное пространство раздувается искусственно ради давления на Россию. Парламентарий назвал такие попытки «смешными».

Он призвал «убрать всех старых политиков, которые находятся в Польше», и выстраивать с республикой новые отношения.

«Их действующая власть вредит суверенитету страны, они действуют только по указке Евросоюза или США. Польша, которую нацистская Германия завоевала за месяц, должна заниматься своими внутренними делами. А в большую политику им лезть не нужно, голосок больно писклявый», — сказал Колесник.

Польша ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал Владимир Зеленский.

В Беларуси обозначили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Западные страны и Украина призывают усилить антироссийские санкции. Дональд Трамп отказался от комментариев. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

