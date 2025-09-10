На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский придумал, как ответить на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран»

Зеленский призвал создать единую систему ПВО в Европе после инцидента в Польше
true
true
true
close
Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС должны ответить на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран» в лице Польши созданием общей системы противовоздушной защиты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность».

«Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбитие «шахедов», других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее», — написал Зеленский.

Он считает, что ответ на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран» должен быть четким и сильным.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку». В то же время еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать «стену дронов» на восточном фланге НАТО.

Ранее Туск окрестил инцидент в воздушном пространстве Польши «масштабной провокацией».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами