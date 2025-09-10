Зеленский придумал, как ответить на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран»

Зеленский призвал создать единую систему ПВО в Европе после инцидента в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС должны ответить на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран» в лице Польши созданием общей системы противовоздушной защиты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность».

«Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбитие «шахедов», других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее», — написал Зеленский.

Он считает, что ответ на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран» должен быть четким и сильным.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку». В то же время еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать «стену дронов» на восточном фланге НАТО.

Ранее Туск окрестил инцидент в воздушном пространстве Польши «масштабной провокацией».