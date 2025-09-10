Нынешний президент Финляндии Александр Стубб был другим человеком до того, как занял кресло главы государства. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

«Я знал Александра Стубба лично. Он был веселый, добрый, спортивный, позитивный и очень расчетливый», — поделился он.

Расчетливость, судя по всему, в прошлом толкала финского лидера на сближение с Россией, допустил журналист. Он напомнил о фото, на котором тогдашний министр иностранных дел Финляндии Стубб по-дружески, с искренней улыбкой обнимает Сергея Лаврова.

«Но то, что с ним случилось, — он, как говорится, как какую-то пилюлю яда съел антироссийскую. И вот эта вся его риторика, что Украине надо помогать до последнего. Все, что с 2022 года мы наблюдаем, — из людей сделали просто каких-то зомби», — констатировал Хейсканен.

Он добавил, что Стубб добился лишь того, что его перестали узнавать в лицо те, ради кого он старался (президент США Дональд Трамп на недавней встрече с европейскими лидерами в Вашингтоне. — «Газета.Ru»).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев до этого заявил, что финские власти проводят курс на подготовку к вооруженному конфликту и, вероятно, готовят плацдарм для нападения на Россию. По его словам, Хельсинки начал подготовку к войне после вступления страны в НАТО.

Ранее Захарова заявила о «слетевшем с катушек» президенте Финляндии.