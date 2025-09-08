На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом

Певец Егор Крид пришел на службу в храм Христа Спасителя
true
true
true
close
Telegram-канал «ЕГОР КРИД»

Певец Егор Крид опубликовал в Telegram-канале ролик со службы в храме Христа Спасителя.

Крид посетил храм вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. На службу исполнитель надел футболку с надписью «Christian» («христианин» — перевод с английского. «Газета.Ru»).

«С самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с Патриархом Кириллом прошли 3 часа Крестного Хода. Всех с праздником, здоровья вам и Божией Благодати! Родные, живите в мире», — поделился артист.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) назвала Мизулину омерзительным червяком и поддержала Крида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами