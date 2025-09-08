Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом

Певец Егор Крид опубликовал в Telegram-канале ролик со службы в храме Христа Спасителя.

Крид посетил храм вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. На службу исполнитель надел футболку с надписью «Christian» («христианин» — перевод с английского. «Газета.Ru»).

«С самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с Патриархом Кириллом прошли 3 часа Крестного Хода. Всех с праздником, здоровья вам и Божией Благодати! Родные, живите в мире», — поделился артист.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) назвала Мизулину омерзительным червяком и поддержала Крида.