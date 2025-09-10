Глава ЕК объявила о создании Новой Европы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном послании о положении дел в ЕС объявила о создании Новой Европы. Ее слова приводит ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, Европа на данный момент ведет борьбу за континент, его целостность в мире, а также за свободу, независимость и возможность самим определять свою судьбу в дальнейшем. Глава ЕК назвала это «борьбой за будущее Европы».

«По этим причинам должна появиться Новая Европа, и это должно стать моментом независимости Европы», — подчеркнула фон дер Ляйен.

10 сентября глава ЕК выступает со своим ежегодным посланием к Европарламенту в Страсбурге. По мнению сопредседателя левой фракции ЕП Маноны Обри, речь фон дер Ляйен окажется не чем иным, как «фарсом» для улучшения имиджа ЕК.

Ожидается, что главу Еврокомиссии могут подвергнуть критике из-за заключения невыгодной торговой сделки между ЕС и США о пошлинах, а также в связи с отсутствием должной реакции на конфликт в секторе Газа и одобрением соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) в ущерб европейским фермерам.

Ранее Мерц заявил, что его тяготит нынешняя роль Европы на мировой арене.