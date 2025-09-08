Ежегодное обращение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту, запланированное на 10 сентября, будет очередным «фарсом». Такое мнение выразила сопредседатель левой фракции Европарламента Манон Обри в интервью газете Politico.

«И в этом году обращение председателя Еврокомиссии окажется не чем иным, как фарсом для улучшения имиджа ЕК, при том, что фон дер Ляйен из года в год ухудшает состояние ЕС», — сказала Манон Обри.

В издании ожидают, что главу ЕК могут подвергнуть критике из-за заключения невыгодной торговой сделки между ЕС и США о пошлинах, а также в связи с отсутствием должной реакции на конфликт в секторе Газа и одобрением соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) в ущерб европейским фермерам.

Слухи о том, что высокопоставленные чиновники Евросоюза недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен и добиваются ее отставки, ходят уже давно. Например, в апреле этого года швейцарская газета Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что уход «токсичной» главы ЕК мог бы «разблокировать многие процессы» в отношениях как внутри Евросоюза, так и на внешнем треке. В частности, на западе — это торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией. К тому же при фон дер Ляйен усиливается «не слишком обнадеживающее для континента» противостояние с Китаем, отметили в издании.

Ранее в США открыто признали, что фон дер Ляйн «бредит» в заявлениях по Украине.