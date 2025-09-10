На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обвинили Запад в стремлении навредить России

Картаполов: Запад пытается найти новые болевые точки на границе с Россией
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Запад пытается находить новые болевые точки на границе с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, комментируя информацию об активизации сил НАТО в Финляндии.

Парламентарий отметил, что при этом Россия не будет забывать и о прибалтийских «бумажных тиграх», а также о Молдавии, «где преследуют и сажают в тюрьму людей за их политические взгляды».

Картаполов подчеркнул, что Россия «пристально наблюдает» за внешней обстановкой, учитывает те изменения, которые происходят у ее границ, а также очень четко, жестко и оперативно реагирует на все попытки создать угрозу для нее.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что финские власти проводят курс на подготовку к вооруженному конфликту и, вероятно, готовят плацдарм для нападения на Россию. Он предположил, что Хельсинки начали подготовку к войне после вступления страны в НАТО.

Ранее Сергей Лавров заявил о стремлении представителей Запада уничтожить Россию.

