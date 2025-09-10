Китай осудил удары Израиля по Катару

Китай осуждает израильские удары по столице Катара Дохе и выступает против нарушения суверенитета страны. Об этом сообщил МИД КНР, передает РИА Новости.

По словам дипломатов, китайская сторона обеспокоена, что атака может привести к дальнейшей эскалации в регионе.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.

Ранее премьер Катара признал провал ПВО при израильском ударе по Дохе.