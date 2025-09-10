Премьер Катара признал провал ПВО при израильском ударе по Дохе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Катара не смогли зафиксировать и отбить израильский ракетный удар по Дохе. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани.

«Что касается вопроса о противовоздушной обороне, все видели, как [наши системы] справились с ракетным залпом из Ирана и отразили его без какого-либо ущерба. К сожалению, израильский враг использовал оружие, которое не было обнаружено этим радаром», — уточнил он.

По словам Аль Тани, власти Катара получили информацию об атаке от США лишь спустя 10 минут после удара.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, где в тот момент проходила встреча руководства организации.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее в ХАМАС возложили ответственность за удар по Дохе на США.