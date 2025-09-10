Посольство РФ рассказало об обращениях россиян в Непале на фоне протестов

В посольство России в Непале обратились порядка 80 российских граждан на фоне протестов, их жизни ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ Александр Ивашев в эфире «Соловьев Live».

«На данный момент в посольство обратилось порядка 80 граждан из России. Все они находятся в достаточно безопасных условиях», — заявил он.

По словам пресс-атташе, российское посольство ведет строгий учет поступивших звонков. Ивашев попросил всех граждан сохранять спокойствие.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты.

Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

Ранее все аэропорты в Непале приостановили работу.