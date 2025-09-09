В Непале все аэропорты приостановили работу

Все аэропорты Непала приостановили работу до 11 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.
«Аэропорты <...> будут закрыты по меньшей мере до 00:00 11 сентября. Не исключено дальнейшее продление закрытия», — говорится в заявлении.
На этом фоне дипломатическое представительство призвало россиян учитывать поступившую информацию при планировании перемещений по Непалу и в целом минимизировать их количество.
9 сентября участники массовых протестов подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве.
Митинги в Непале начались на фоне ограничения доступа к ряду социальных сетей, решение о котором правительство страны приняло 4 сентября. Введенные рестрикции коснулись Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) и ряда других ресурсов. Несмотря на то, что 9 сентября власти сняли ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились. В частности, активисты проникли в резиденцию главы государства и подожгли ее. Также пострадали резиденции некоторых других политиков.
Премьер-министр республики Шарма Оли ушел в отставку. СМИ писали, что аналогичное решение принял и президент Рам Чандра Паудел. Но в его офисе опровергли эту информацию.
Ранее главнокомандующий армией Непала обратился к гражданам на фоне протестов.