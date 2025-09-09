На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Непале все аэропорты приостановили работу

Посольство РФ: все аэропорты в Непале будут закрыты до 11 сентября
true
true
true
close
TK Kurikawa/Shutterstock/FOTODOM

Все аэропорты Непала приостановили работу до 11 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.

«Аэропорты <...> будут закрыты по меньшей мере до 00:00 11 сентября. Не исключено дальнейшее продление закрытия», — говорится в заявлении.

На этом фоне дипломатическое представительство призвало россиян учитывать поступившую информацию при планировании перемещений по Непалу и в целом минимизировать их количество.

9 сентября участники массовых протестов подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве.

Митинги в Непале начались на фоне ограничения доступа к ряду социальных сетей, решение о котором правительство страны приняло 4 сентября. Введенные рестрикции коснулись Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) и ряда других ресурсов. Несмотря на то, что 9 сентября власти сняли ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились. В частности, активисты проникли в резиденцию главы государства и подожгли ее. Также пострадали резиденции некоторых других политиков.

Премьер-министр республики Шарма Оли ушел в отставку. СМИ писали, что аналогичное решение принял и президент Рам Чандра Паудел. Но в его офисе опровергли эту информацию.

Ранее главнокомандующий армией Непала обратился к гражданам на фоне протестов.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами