Протестующие в Непале вошли в резиденцию президента

Khabarhub: участники беспорядков в Непале вошли в резиденцию президента

Участники протестов в Непале вошли в резиденцию президента страны. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Протестующие вошли в резиденцию президента», — говорится в публикации.

Бывший премьер-министр ушел в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Рам Чандра Паудел ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

В ходе протестов в Непале митингующими были заблокированы дороги, совершены поджоги здания парламента, Верховного суда, резиденций президента, премьер-министра и других политиков. Из-за этого членов правительства эвакуировали в аэропорт Катманду военными вертолетами.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду протестующие выступили с требованием отставки правительства.

Причиной стала блокировка крупных социальных сетей — YouTube, X, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.

Ранее в посольстве рассказали о ситуации с россиянами в Непале.