Бизнесмен Миндич вернулся на Украину после долгого отсутствия

Депутат Рады Железняк сообщил о возвращении на Украину бизнесмена Миндича
Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», вернулся на Украину после продолжительного отсутствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По информации депутата, Миндич уже находится в Украине. Железняк привел его возвращение как пример позитивной тенденции.

«В страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич», — написал парламентарий.

В конце августа Kyiv Independent сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Имя Миндича упоминалось в расследовании Bihus-Info о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений в ряде регионов. Около месяца назад депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о длительной прослушке квартиры Миндича, которую он назвал «теневым офисом президента».

Ранее на Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении.

Все новости на тему:
Новости Украины
