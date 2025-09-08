На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иерусалиме неизвестные зашли в автобус и открыли стрельбу

В Иерусалиме террористы расстреляли автобус с людьми
В Иерусалиме 16 человек пострадали в результате стрельбы в автобусе, сообщает timesofisrael.com.

«Теракт в Иерусалиме: пострадали 16 человек во время стрельбы в автобусе, 6 из них в тяжёлом состоянии. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Это случилось на улице Игаль Ядин», — сообщает портал.

По уточненным данным, во время теракта четыре человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Нападавшие ликвидированы. На месте работают экстренные службы.

27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.

