«Вас предупредили»: премьер Израиля призвал жителей сектора Газа покинуть город

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в бункере штаба ВВС, анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа и призвал местных жителей покинуть город. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Нетаньяху, за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались палестинским движением ХАМАС. Однако, как указал премьер, это лишь «прелюдия» к мощному наземному маневру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая сейчас входит в сектор Газа.

«Я говорю жителям Газы <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — заявил Нетаньяху.

13 августа Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Израильский премьер подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является сектор Газа.

Глава израильского правительства отметил, что израильские войска контролируют около 70-75% территории сектора Газа. Он также заявил, что Израиль даст возможность эвакуироваться мирным жителям, после чего ЦАХАЛ приступит к уничтожению ХАМАС.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».