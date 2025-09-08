На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вас предупредили»: премьер Израиля призвал жителей сектора Газа покинуть город

Нетаньяху анонсировал мощную операцию в Газе и призвал жителей покинуть город
true
true
true
close
JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в бункере штаба ВВС, анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа и призвал местных жителей покинуть город. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Нетаньяху, за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались палестинским движением ХАМАС. Однако, как указал премьер, это лишь «прелюдия» к мощному наземному маневру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая сейчас входит в сектор Газа.

«Я говорю жителям Газы <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — заявил Нетаньяху.

13 августа Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Израильский премьер подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является сектор Газа.

Глава израильского правительства отметил, что израильские войска контролируют около 70-75% территории сектора Газа. Он также заявил, что Израиль даст возможность эвакуироваться мирным жителям, после чего ЦАХАЛ приступит к уничтожению ХАМАС.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами