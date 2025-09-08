На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп: сенатор Грэм давно находится у Зеленского на зарплате

Экс-нардеп Олейник: сенатор США Грэм находится у Киева на зарплате
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Киев давно платит высокую зарплату. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя видеозапись с разговором главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и главы Офиса президента страны Андрея Ермака, в котором упоминается взятка американскому парламентарию.

«Не знаю, является ли данная запись подлинной. Это предстоит выяснить экспертизе. Однако полагаю, что Грэм действительно находится у Зеленского на серьезной зарплате. Сенатор в 70 лет часто ездит на Украину, горячо защищает Зеленского и призывает к продолжению бойни. Естественно, все это он делает не бесплатно», — сказал Олейник.

Аналогично поступают многие западные политики, выбивая в качестве помощи Киеву средства своих же налогоплательщиков и получая часть из них обратно в виде откатов, добавил он.

Как сообщает турецкая газета Aydinlik, ссылаясь на попавшее в ее распоряжение видео, Грэм мог получить деньги от украинских властей в обмен на содействие в поставках Киеву вооружений.

На сайте газеты размещена видеозапись разговора между Ермаком и Сырским. Высокопоставленные чиновники на русском языке обсуждали недостаточные поставки боеприпасов с Запада для украинской армии.

В разговоре был упомянут некий «Гром» (предположительно сенатор Грэм), который получил деньги от «Рината» (предположительно, украинского предпринимателя Рината Ахметова).

Ранее Зеленский наградил сенатора Грэма орденом Ярослава Мудрого.

