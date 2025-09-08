Американский сенатор Линдси Грэм мог получить деньги от украинских властей в обмен на содействие в поставках Киеву вооружений. Об этом, ссылаясь на попавшую в ее распоряжение видеозапись, сообщает турецкая газета Aydinlik.

На сайте газеты размещена запись видеоразговора между главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) генералом Александром Сырским. Высокопоставленные чиновники на русском языке обсуждали недостаточные поставки боеприпасов с Запада для украинской армии. В разговоре был упомянут некий «Гром» (предположительно сенатор Грэм), который получил деньги от «Рината» (предположительно, украинского предпринимателя Рината Ахметова. Ермак и Сырский выразили большое неудовольствие поведением «Грома», который не выполнил взятых на себя обещаний. На вопрос Сырского о том, не устраивает «Грома» размер «доли», или же он просто не может решить вопрос с поставкой боеприпасов, Ермак ответил, что «Гром» в этот раз взял больше денег. Глава офиса предположил, что недостаточное количество полученных ВСУ западных боеприпасов связано с тем, что «Грому» больше занес «Беня» (предположительно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху»).

Издание отмечает, что пока у него не имеется доказательств подлинности видеозаписи.

25 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя.

Ранее сенатор Грэм пригрозил России статусом страны — спонсора терроризма.