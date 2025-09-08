Премьер-министр Франции Франсуа Байру, повторяя судьбу предшественника, подал в отставку, чтобы не участвовать в затяжных переговорах с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает Politico.

Напомним, его предшественник Мишель Барнье стал самым краткосрочным премьером после неудачной попытки сберечь сокращенный бюджет, пойдя на уступки Ле Пен в области медицинских компенсаций, — она все равно не поддержала его.

Нынешний премьер, в свою очередь, решил не повторять его ошибок и покинуть пост самостоятельно, сохранив политическую репутацию.

До этого издание Politico заявило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор». Инициативы Байру резко раскритиковали «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Они выдвинули требования об отставке нынешнего правительства Франции во главе с Байру.

Ранее Захарова описала положение во Франции словами «сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) прогрессирует».