Лавров заявил, что бизнеса с западными странами, как в прошлом, уже не будет

Лавров: западного бизнеса, как раньше, в России уже быть не может

Бизнес-партнерство между Россией и западными странами можно возобновить, но как в прошлом уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что западные бизнесмены разорвали контакты с Москвой, поэтому если западные страны, включая Словению, захотят эти отношения возобновить, то РФ будет к этому готова.

«Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом, уже быть не может», — сказал глава МИД во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

В ходе своего выступления Лавров также заявил, что Россия хочет равноправного сотрудничества с США и видит интерес с их стороны.

По его словам, у Москвы и Вашингтона могут быть общие экономические интересы, в том числе в сфере производства сжиженного природного газа. Кроме того, они могут сотрудничать в Арктике и космосе.

Ранее Путин заявил, что компании из США хотят возобновить работу с Россией.