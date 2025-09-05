Путин заявил, что компании из США хотят возобновить работу с Россией

В Соединенных Штатах много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией. Об этом во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, у российской стороны есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

«К Азиатско-тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. Там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Он добавил, что российская сторона тоже выражает готовность, однако для восстановления работы необходимы политические решения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВЭФ отметил, что до восстановления культурных и спортивных связей между Россией и США дело пока не дошло. По его словам, во времена предыдущей американской администрации отношениям между сторонами был нанесен «слишком серьезный урон» и для выхода из этого оцепенения необходимо время.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин призвал создать план по редкоземельной индустрии в России.