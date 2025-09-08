Политолог объяснил, почему Трамп избегает конкретики в теме Украины

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский пока не готовы к личной встрече, но «скоро что-то произойдет».

По мнению эксперта, Трамп намеренно избегает конкретики, поскольку не хочет глубже втягивать США в украинский конфликт.

«Я думаю, что его слова про «скоро что-то произойдет» не подразумевают никаких конкретных решений. <...> Если, конечно, не иметь в виду какие-нибудь очередные санкции. Трамп не отправит туда американские войска. Он ничего не сделает с Зеленским. Он тем более ничего не может сделать с Путиным», — сказал Бовт.

Он добавил, что экономическими санкциями вряд ли удастся надавить на Москву, и Трамп это понимает.

В начале сентября Трамп заявил, что вскоре «что-то произойдет», но в настоящее время Путин и Зеленский не готовы к миру. Однако американский лидер намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует. Тем временем президент России пригласил своего украинского коллегу в Москву, а в МИД Украины назвали такое предложение «неприемлемым». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

