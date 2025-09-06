Борт премьера Армении впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном

Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался воздушным пространством Азербайджана впервые за 30 лет. Об этом пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самолет премьер-министра РА (Республики Армения – «Газета.Ru») вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа 2025 года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября», — отметила она.

Багдасарян добавила, что после подписания 8 августа в США мирной декларации Армения отправила запрос в Азербайджан на пролет борта премьера Армении, Ереван получил положительный ответ.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали договоренностей. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

При этом Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о последствиях, которые ждут Армению в случае отступления от достигнутых в США договоренностей. Он напомнил, что важность документа, подписанного в Вашингтоне, заключается в том, что обе страны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на этой основе. Поэтому, по словам Алиева, если Армения перестанет признавать территориальную целостность Азербайджана, то в ответ Баку поступит точно так же с территориальной целостностью Еревана.

Он выразил надежду на то, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости, чтобы не усомниться в договоренности, которая была достигнута, как он подчеркнул, между двумя государствами, а не лидерами.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.