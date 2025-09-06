На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борт премьера Армении впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном

Самолет премьера Армении впервые за 30 лет пролетел через Азербайджан
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался воздушным пространством Азербайджана впервые за 30 лет. Об этом пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самолет премьер-министра РА (Республики Армения – «Газета.Ru») вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа 2025 года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября», — отметила она.

Багдасарян добавила, что после подписания 8 августа в США мирной декларации Армения отправила запрос в Азербайджан на пролет борта премьера Армении, Ереван получил положительный ответ.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали договоренностей. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

При этом Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о последствиях, которые ждут Армению в случае отступления от достигнутых в США договоренностей. Он напомнил, что важность документа, подписанного в Вашингтоне, заключается в том, что обе страны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на этой основе. Поэтому, по словам Алиева, если Армения перестанет признавать территориальную целостность Азербайджана, то в ответ Баку поступит точно так же с территориальной целостностью Еревана.

Он выразил надежду на то, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости, чтобы не усомниться в договоренности, которая была достигнута, как он подчеркнул, между двумя государствами, а не лидерами.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.

