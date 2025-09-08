В Венгрии назвали фейком данные о требовании Трампа отказаться от нефти России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал фейком информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы требовал от Будапешта отказаться от российской нефти. Об этом дипломат сказал в эфире программы «Борцовский час», передает РИА Новости.

«Очередная фейковая новость», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, такого призыва даже близко не было. Он отметил, что соответствующая информация изначально появилась в западных СМИ и была подхвачена венгерскими порталами.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что Трамп в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок российской нефти.

5 сентября Сийярто заявил, что Венгрия напрямую закупает российскую нефть, в то время как ряд других европейских государств, стремясь к более выгодным ценам, приобретают ее тайно.

Ранее Макрон подтвердил, что Трамп призывает ЕС не закупать российскую нефть.