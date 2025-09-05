На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто заявил, что ряд стран ЕС покупает нефть из России тайно

Сийярто: Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно
Global Look Press

Венгрия напрямую закупает российскую нефть, в то время как ряд других европейских государств, стремясь к более выгодным ценам, приобретают ее тайно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит ТАСС.

«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Сийярто раскритиковал тех, кто «публично осуждает Венгрию и Словакию, но в то же время незаметно импортирует ту же самую нефть из России через азиатские страны», назвав такую позицию лицемерной.

Он также отметил, что Евросоюз ранее отклонил запрос Венгрии об увеличении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, добавив, что Хорватия увеличила стоимость транзита в пять раз.

22 августа Вооруженные силы Украины осуществили серию атак, направленных против инфраструктуры нефтепровода «Дружба» на территории России. В результате этих действий поставки нефти в Венгрию и Словакию были временно приостановлены. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить подобные нападения и обратились к Еврокомиссии с напоминанием о ее обязательствах по обеспечению энергетической безопасности государств-членов ЕС.

Ранее Макрон подтвердил, что Трамп призывает ЕС не закупать российскую нефть.

