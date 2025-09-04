На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон подтвердил, что Трамп призывает ЕС не закупать российскую нефть

Макрон: Трамп действительно призывает ЕС не закупать нефть из России
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Евросоюз прекратил закупать нефть из России. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я думаю, что это очень хорошо, что именно американская администрация говорит о необходимости прекратить эту практику. Потому что иногда эти страны (закупающие нефть — прим. ред.) приводят свой аргумент, что они очень близки к американской администрации», — сказал французский лидер.

Из контекста заявления Макрона можно сделать вывод, что речь идет о Венгрии и Словакии, которые выступают за продолжение закупок российских энергоносителей.

Кроме того, по словам президента Франции, Европа согласовала с США решение о введении новых санкций против России в случае, если не удастся добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине.

4 сентября в Париже прошло заседание «коалиции желающих». Помимо Макрона, на встрече присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме онлайн представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее Зеленский ответил на приглашение Путина провести встречу в Москве.

Переговоры о мире на Украине
