Медведев заявил, что Россия может потребовать с Финляндии репарации

Медведев: у РФ есть основания потребовать с Финляндии репарации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все основания потребовать с Финляндии репарации. Об этом он написал в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

По мнению Медведева, после вступления в Североатлантический альянс финские власти начали попирать ранее подписанные договоренности. Речь идет в том числе об оборонных статьях Парижского мирного договора 1947 года и о статье об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года.

«Нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — отметил Медведев.

Накануне руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елена Малышева заявила, что президент Финляндии Александр Стубб «скомпрометировал» себя словами о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist сказал, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

