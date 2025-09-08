На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Россия может потребовать с Финляндии репарации

Медведев: у РФ есть основания потребовать с Финляндии репарации
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все основания потребовать с Финляндии репарации. Об этом он написал в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

По мнению Медведева, после вступления в Североатлантический альянс финские власти начали попирать ранее подписанные договоренности. Речь идет в том числе об оборонных статьях Парижского мирного договора 1947 года и о статье об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года.

«Нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — отметил Медведев.

Накануне руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елена Малышева заявила, что президент Финляндии Александр Стубб «скомпрометировал» себя словами о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist сказал, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Ранее Стубб раскрыл местонахождение тех, кто может «склонить» Россию к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами