Лавров рассказал о признании в США первопричин украинского кризиса

Власти США понимают необходимость решать вопросы украинского кризиса, основываясь на уважении к национальным интересам его участников, американские коллеги признавали позицию российской стороны о первопричинах украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, готовность «слышать» собеседника — главное, что отличает нынешнюю администрацию Белого дома от предыдущей. Это подтверждает состоявшийся в Анкоридже саммит при участии президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, заявил дипломат.

Кроме того, глава российского МИД подчеркнул, что Запад инвестировал в Украину чтобы сделать ее «послушной», оставить в подчиненном положении.

«Здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову <...> Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно», — сказал он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России.