Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России

WSJ: Трамп не взял на себя конкретных обязательств по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«По словам официальных лиц, присутствовавших на встречах, Трамп не давал четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом Трамп обратился к европейским лидерам с призывом прекратить закупки российской нефти. Он также призвал лидеров оказать экономическое давление на Китай, пишет газета.

До этого газета Bild писала, что у европейских лидеров был «горячий разговор» с президентом США Дональдом Трампом, в Европе не ждут новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже 4 сентября. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона на встрече присутствуют Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании принимают участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.