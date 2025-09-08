На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал «не начинать войну» против Чикаго

Трамп заявил, что не намерен начинать войну против города Чикаго
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «начинать войну» против города Чикаго, расположенного в американском штате Иллинойс. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает газета The New York Times.

«Мы не собираемся воевать. Мы собираемся очистить наши города», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста, не угрожает ли он «развязать войну с Чикаго».

6 сентября Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с надписью «Чипокалипсис сегодня». Он также заявил, что «любит запах депортаций по утрам». По его словам, Чикаго «скоро узнает, почему Пентагон теперь называется министерством войны».

30 августа президент США предупредил, что может прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не наведут порядок с преступностью. СМИ узнали, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы «Грейт-Лейкс» на окраине города как плацдарма для проведения операций против нелегальных мигрантов.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка и отметил снижение уровня преступности. Градоначальник также подписал указ «о противодействии репрессиям» президента США.

Новость дополняется.

Второй срок Трампа
