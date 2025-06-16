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Трамп призвал полицию активнее депортировать нелегальных мигрантов

Трамп заявил о подготовке к крупнейшей в истории США депортации мигрантов
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активнее депортировать нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что эти и другие города являются ядром центра власти демократической партии, где нелегальных мигрантов используют для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и укрепления «Государства всеобщего благосостояния», отнимая хорошо оплачиваемые рабочие места и льготы у граждан США.

Трамп сообщил, что поручил администрации направить все силы на то, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По мнению политика, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

Президент добавил, что сотрудники ICE проявили невероятную силу, выполняя крупнейшую в истории США операцию по массовой депортации нелегальных иммигрантов.

14 июня, в день рождения Трампа, в разных штатах США прошли массовые акции с лозунгом «Никаких королей», направленные против деятельности политика. Коалиция активистов назвала 14 июня «днем неповиновения», направленным против «авторитарной» политики Трампа.

Ранее Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия.

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