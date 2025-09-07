Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией

Орбан: лидерам ЕС стоит отправиться в Москву и заключить соглашение с Россией

Европейским лидерам следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соглашение должно подразумевать, что Украине не сможет стать членом Североатлантического альянса или Евросоюза.

«Но можно также туда включить — и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать — соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом», — заявил Орбан.

Венгерский премьер считает, что прием украинской стороны в Евросоюз подразумевал бы вступление союза в конфликт с Россией, а также разрушил бы объединение экономически.

В августе замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что правительство страны может изменить позицию по членству Украины в Евросоюзе, однако Киев должен сделать для этого «реальные шаги».

До этого Politico писало, что Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.

Ранее в ЕС напомнили Украине, что начало переговоров о членстве зависит от всех его стран.