В Венгрии назвали условия для разблокировки членства Украины в ЕС

Замглавы МИД Мадьяр допустил изменение позиции Венгрии по членству Украины в ЕС
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Венгрии может изменить позицию по членству Украины в Евросоюзе, однако Киев должен сделать для этого «реальные шаги». Об этом заявил замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр по итогам переговоров с вице-премьером Украины Тарасом Качкой, пишет «Европейская правда».

Как заявил Мадьяр, стороны обсудили позицию Будапешта по евроинтеграции Киева и причины, по которым Венгрия блокирует вступление страны в ЕС. Он особо отметил положение закарпатских венгров на Украине.

«Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого — совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем, наконец, реальных шагов», — сказал Мадьяр.

Он также предостерег Украину от невыполнения взятых на себя обязательств.

До этого Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.

Ранее в ЕС напомнили Украине, что начало переговоров о членстве зависит от всех его стран.

