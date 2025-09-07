США ввели новые правила получения виз для россиян

Власти США разрешили жителям России получать визы только в Астане и Варшаве

Государственный департамент США сделал официальное заявление, в котором разъяснил правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. Данная информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно новым требованиям, документы разрешается подавать исключительно в стране гражданства или постоянного проживания заявителя.

Данное изменение касается всех категорий заявителей по всему миру. Для стран, где американские представительства не функционируют, Госдепартамент определил конкретные посольства, ответственные за прием заявлений от граждан этих стран.

В частности, гражданам России для получения визы B1/B2, студенческой или любой другой неиммиграционной визы, необходимо обращаться в Посольство США в Астане (Казахстан) или в Посольство США в Варшаве (Польша).

Отмечается, что ранее назначенные даты собеседований остаются в силе, и отмены не планируются. Однако новые записи должны создаваться в соответствии с обновленными правилами.

Ранее в Кремле заявили, что США разучились давать визы россиянам.