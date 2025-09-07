Экс-посол Украины извинился за свое поведение в 2022 году

Экс-посол Мельник заявил, что принес извинения за свое поведение в 2022 году

Бывший посол Украины и действующий постоянный представитель республики при ООН Андрей Мельник принес извинения за свое поведение в 2022 году. Об этом дипломат заявил в интервью немецкому журналу Stern.

«Этот проклятый 2022 год <...> он был плохим... Я часто должен был действовать очень импульсивно... Для этого мне не всегда удавалось подобрать взвешенные слова. Вот почему я прошу прощения, если я задел людей, так как эмоции тогда выходили из-под контроля», — сказал экс-посол.

Мельник известен своими противоречивыми высказываниями. К примеру, весной 2022 года он, будучи послом в Германии, назвал экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

В декабре 2024 года депутат бундестага от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Мельник является «поклонником фашистов».

