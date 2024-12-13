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В Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов»

Депутат ФРГ Дагделен назвала экс-посла Украины Мельника поклонником фашистов

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Global Look Press

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник является «поклонником фашистов». С таким заявлением на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выступила депутат бундестага от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек», — подчеркнула она.

Мельник известен своими противоречивыми высказываниями. К примеру, весной 2022 года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

До этого Шольц заявил в эфире телеканала RTL, что готов к новому телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным.

В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Зеленский пожаловался на звонки Путину.

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