Действующий посол Украины в Бразилии и будущий постпред в ООН Андрей Мельник посетовал, что попытки наладить диалог Киева и Бразилиа оказались тщетными, там «тихонько торпедировали» инициативу о визите главы МИД республики Андрея Сибиги в страну, но расстелили красную дорожку главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Мельник указал, что попытки продолжить диалог по линиям президентов Владимира Зеленского и Лулы да Силвы оказались «тщетными».

«Даже достигнутая договоренность о визите в Бразилию главы МИД Украины [Андрея Сибиги] была тихонько торпедирована бразильской стороной. Зато для Лаврова здесь расстилали красную дорожку, Лула с распростертыми объятиями принимал этого кремлевского пропагандиста в своей официальной резиденции Альворада», — заявил Мельник.

До этого газета Metrópoles писала, что президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа.

Газета добавила, что после того, как Лула да Силва заявил о планах посетить Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, власти Украины пригласили его посетить Киев до поездки в Россию, но к настоящему моменту это не входит в планы главы Бразилии.

Ранее в Бразилии заявили, что Трамп презирает Зеленского.