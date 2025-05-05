Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Украины посетовал, что Лаврову расстилали «красную дорожку» в Бразилии

Посол Мельник: Бразилия отказала в визите Сибиге, но расстелила дорожку Лаврову
close
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Действующий посол Украины в Бразилии и будущий постпред в ООН Андрей Мельник посетовал, что попытки наладить диалог Киева и Бразилиа оказались тщетными, там «тихонько торпедировали» инициативу о визите главы МИД республики Андрея Сибиги в страну, но расстелили красную дорожку главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Мельник указал, что попытки продолжить диалог по линиям президентов Владимира Зеленского и Лулы да Силвы оказались «тщетными».

«Даже достигнутая договоренность о визите в Бразилию главы МИД Украины [Андрея Сибиги] была тихонько торпедирована бразильской стороной. Зато для Лаврова здесь расстилали красную дорожку, Лула с распростертыми объятиями принимал этого кремлевского пропагандиста в своей официальной резиденции Альворада», — заявил Мельник.

До этого газета Metrópoles писала, что президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа.

Газета добавила, что после того, как Лула да Силва заявил о планах посетить Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, власти Украины пригласили его посетить Киев до поездки в Россию, но к настоящему моменту это не входит в планы главы Бразилии.

Ранее в Бразилии заявили, что Трамп презирает Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами