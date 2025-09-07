На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас отреагировала на пожар в здании кабмина Украины: «Ужесточим санкции»

Глава дипломатии ЕС Каллас обвинила Россию в нежелании мира на Украине
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что «каждый удар России» по территории Украины – это якобы сигнал о нежелании мира. Так на своей странице в соцсети Х она прокомментировала пожар в здании кабмина Украины в Киеве.

«Каждый удар России - это осознанный выбор и сигнал: Россия не хочет мира. Сегодняшние удары, в том числе по правительственному зданию в Киеве, являются частью четкой схемы эскалации», — заявила Каллас.

Она заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать промышленность Украины, а также «ужесточит санкции в отношении Москвы».

Сегодня утром здание правительства Украины загорелось в Киеве, пожар возник на верхнем этаже — над офисом премьера и залом заседаний кабмина. Украинские власти обвинили Россию в атаке на здание и призвали Запад усилить давление на Москву.

По заявлению мэра Киева Кличко, пожар начался «в результате вероятного сбивания БПЛА». Российское Минобороны эту информацию не подтверждало, сообщив лишь об ударе по объектам ВПК. Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что здание точно не было целью ракет ВС РФ — его «максимум, зацепила одна из «Гераней». Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины.

