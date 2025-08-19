На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что признание Крыма уже состоялось

Депутат Ивлев: признание Крыма и новых регионов РФ состоялось на уровне культуры
Константин Михальчевский/РИА Новости

Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже состоялось в сфере культуры и народной дипломатии. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, образования, оздоровления, туризма и других сфер», — подчеркнул он.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский может почти сразу завершить украинский конфликт, отказавшись от притязаний на Крым и идеи членства его страны в НАТО.

В свою очередь Зеленский на своей странице в соцсети Х прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении конфликта через отказ от претензий на Крым.

Ранее была раскрыта стратегия Зеленского по продолжению конфликта на Украине.

