Словакия придерживается конструктивного подхода к отношениям с Россией и заинтересована в перезапуске отношений с ней по окончании конфликта на Украине. Об этом сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«У нас конструктивный подход к России, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее», — сказал политик.

Премьер подчеркнул, что в действительности западные фирмы не покидали российский рынок. По его мнению, политика разрыва отношений с Москвой строилась на громких «моральных призывах», которые не имеют ничего общего с реальностью.

Фицо также напомнил, что Россия занимает второе место в мире по экспорту сжиженного газа в Европу. «Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой», — заключил он.

До этого премьер-министр Словакии заявил, что объем поставок газа по газопроводу «Турецкий поток» постепенно растет. По словам политика, объемы газа, поставляемого по «Турецкому потоку», почти достигли 4 млрд кубометров в год. При этом Фицо отметил, что Словакия не поддерживает план Евросоюза по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива под названием REPowerEU.

