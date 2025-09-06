На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии высказался о восстановлении отношений с Россией

Фицо: Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией
true
true
true
close
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Словакия придерживается конструктивного подхода к отношениям с Россией и заинтересована в перезапуске отношений с ней по окончании конфликта на Украине. Об этом сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«У нас конструктивный подход к России, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее», — сказал политик.

Премьер подчеркнул, что в действительности западные фирмы не покидали российский рынок. По его мнению, политика разрыва отношений с Москвой строилась на громких «моральных призывах», которые не имеют ничего общего с реальностью.

Фицо также напомнил, что Россия занимает второе место в мире по экспорту сжиженного газа в Европу. «Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой», — заключил он.

До этого премьер-министр Словакии заявил, что объем поставок газа по газопроводу «Турецкий поток» постепенно растет. По словам политика, объемы газа, поставляемого по «Турецкому потоку», почти достигли 4 млрд кубометров в год. При этом Фицо отметил, что Словакия не поддерживает план Евросоюза по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива под названием REPowerEU.

Ранее Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами