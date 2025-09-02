На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил, что Словакия против запрета на импорт российского газа в ЕС

Фицо: объем поставок по «Турецкому потоку» в Словакию постепенно растет
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что объем поставок газа по газопроводу «Турецкий поток» постепенно растет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, объемы газа, поставляемого по «Турецкому потоку», почти достигли 4 млрд кубометров в год. При этом Словакия не поддерживает план Евросоюза по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива под названием REPowerEU.

«Мы будем голосовать против этого решения. Я уверен, что до 2028 года многое может измениться, и что REPowerEU не будет действовать, потому что он нанесет нам большой вред. Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российского газа, нефти», — уточнил Фицо.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с преьмер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.

