Путину рассказали о фразах «чилловая катка» и «полный кринж»

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в рамках посещения экспозиции «Уникальный русский язык» рассказали о молодежном сленге и том, как меняются одинаковые по смыслу фразы в разные эпохи. Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава государства познакомился с современным молодежным сленгом. Среди фраз, о которых ему рассказали, – «чилловая катка» и «полный кринж».

Владимир Путин находится с рабочим визитом во Владивостоке. Он пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Также в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока, даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, ожидается встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона.

Ранее Путин ответил на вопрос о своей удачливости.

