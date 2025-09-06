Трамп высказался об участии России в саммите G20 в США

Трамп заявил, что подумает об участии России в саммите G20 в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подумает об участии России в саммите G20, который пройдет на территории США. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает «Интерфакс».

«Это интересный вопрос, я не думал об этом. Мне нужно будет какое-то время обдумать это», — сказал американский лидер.

3 сентября Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на саммит G20, который состоится в 2026 году в Майами.

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

Ранее Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.