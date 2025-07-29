Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Трамп заявил, что вряд ли поедет на саммит G20 из-за политики ЮАР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил свое участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР) и раскритиковал внутреннюю политику страны. Его слова передает РИА Новости.

«Скорее всего, направлю представителя. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика», — пояснил президент США журналистам.

Также Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты. Он добавил, что Москва «вероятно, намерена продолжать боевые действия». При этом президент Соединенных Штатов отметил, что Россия не ответила на ультиматум по Украине. Его это разочаровывает, подчеркнул Трамп.

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