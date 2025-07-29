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Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Трамп заявил, что вряд ли поедет на саммит G20 из-за политики ЮАР
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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил свое участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР) и раскритиковал внутреннюю политику страны. Его слова передает РИА Новости.

«Скорее всего, направлю представителя. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика», — пояснил президент США журналистам.

Также Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты. Он добавил, что Москва «вероятно, намерена продолжать боевые действия». При этом президент Соединенных Штатов отметил, что Россия не ответила на ультиматум по Украине. Его это разочаровывает, подчеркнул Трамп.

Ранее американист раскрыл, к чему приведут проблемы Трампа со здоровьем.

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