Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны

Трамп: США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе в церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними», — отметил Трамп.

Он добавил, что у США «самая сильная армия в мире» и лучшее оборудование. По словам американского президента, никто в мире не может составить конкуренцию производителям военного оборудования в Соединенных Штатах.

До этого Трамп говорил, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

В конце августа Трамп говорил, что ему больше нравится старое название министерства обороны, а именно «министерство войны». Он объяснил это тем, что США «должны не только обороняться, но и наступать».

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.

